Названо найбільші країни-покупці українського шоколаду

Аня Мартинюк 28 вересня 2019, 11:59

Стало відомо, які країни купують український шоколад, а в яких країнах закупи робить сама Україна.

Новину передає «Преса України».

За 8 місяців 2019 року Україна встигла відправити на експорт шоколад на суму 99 млн 24 тис. доларів. Головними покупцями такої продукції стали Казахстан та Білорусь. Про це розповіли у ДФС.

Так, за вказаний період в Казахстан відправили шоколад на 11,13 млн доларів, у Білорусь - на 8,48 млн доларів. Крім того, до Румунії відправився шоколад на суму 6,16 млн доларів. В інші країни солодкий продукт було відправлено на 73,27 млн доларів.

У ДФС наголосили, що за звітний період Україна імпортувала шоколад на 77 млн 926 тис. доларів. А саме з Польщі, Німеччини та Нідерландів та інших країн.