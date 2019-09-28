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Стало відомо, які країни купують український шоколад, а в яких країнах закупи робить сама Україна.
Новину передає «Преса України».
За 8 місяців 2019 року Україна встигла відправити на експорт шоколад на суму 99 млн 24 тис. доларів. Головними покупцями такої продукції стали Казахстан та Білорусь. Про це розповіли у ДФС.
Так, за вказаний період в Казахстан відправили шоколад на 11,13 млн доларів, у Білорусь - на 8,48 млн доларів. Крім того, до Румунії відправився шоколад на суму 6,16 млн доларів. В інші країни солодкий продукт було відправлено на 73,27 млн доларів.
У ДФС наголосили, що за звітний період Україна імпортувала шоколад на 77 млн 926 тис. доларів. А саме з Польщі, Німеччини та Нідерландів та інших країн.
11:59: Названо найбільші країни-покупці українського шоколаду
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11:00: У Білорусі намагаються приховати інформацію про концерт Вакарчука
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