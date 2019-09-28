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В прес-службі Операції об’єднаних сил заявили про втрати. Так, ще один боєць поклав життя, захищаючи батьківщину.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 вересня, стало відомо, що путінські найманці, які тимчасово орудують на Донбасі, продовжують відкривати вогонь. 27 вересня ворог 24 рази відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
На жаль, не обійшлось без жертв. Українська сторона втратила одного захисника вітчизни.
«27 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил під час ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення не сумісне з життям. Обставини з’ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗС України. Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним та близьким загиблого», - йдеться у повідомленні.
Уже сьогодні,28 вересня, бойовики 6 разів відкривали вогонь в бік захисників України.
11:59: Названо найбільші країни-покупці українського шоколаду
11:31: Війна на Донбасі забрала життя ще одного захисника країни
11:00: У Білорусі намагаються приховати інформацію про концерт Вакарчука
08:26: СІЗО без тепла: Онищенко пожартував про майбутні апартаменти Порошенка
07:48: Без корупції: Кабмін запропонував розмитнювати «євробляхи» по-новому
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