У Білорусі намагаються приховати інформацію про концерт Вакарчука

Аня Мартинюк 28 вересня 2019, 11:00

У Республіці Білорусь вирішили засекрети інформацію про співи та танці Святослава Вакарчука у Мінську.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 вересня, стало відомо, що у Мінську засекретили інформацію про концерт українського гурту «Океан Ельзи», лідером якої є нардеп Святослав Вакарчук. За даними агентства «Allstars», інформація про виступ співака-депутата є секретною.

Крім того, у Білорусі навіть відмовились коментувати, чи були на концерті Вакарчука білоруські політики.

Нагадаємо, раніше депутат «Слуги народу» Максим Бужанський повідомив, що 20 вересня лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук «штовхнув полум'яну промову про війну, патріотизм», після чого помчався у Мінськ, де у цей день проходив концерт «Океану Ельзи».

«О 17:00, коли почали голосуватися закони, пов'язані з армією, планом оборони країни і тд, Вакарчук уже мчав в аеропорт, щоб встигнути на свій концерт в Мінську. Рідкісне поєднання щирості і розуму», - зазначав Бужанський.