Аня Мартинюк 28 вересня 2019, 10:19

Стало відомо, що Курт Волкер йде у відставку. Олександр Онищенко пояснив такий хід подій.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 вересня, стало відомо, що спецпредставник США по Україні Курт Волкер подав у відставку. Такий хід подій пояснюється тим, що раніше була опублікована скарга неназваного співробітника спецслужб США. А саме щодо діалогу Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Тим часом український політик Олександр Онищенко зазначив на своїй сторінці у соцмережі, що причина відставки Волкера - особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані опублікував скрін повідомлення від Курта Волкера, в якому Волкер пропонував познайомити його з людиною Зеленського.

Як зазначається, повідомлення було відправлено за 6 днів до дзвінка Трампа Зеленському. Нагадаємо, раніше Волкера викликали в Палату представників Конгресу США. А саме на слухання щодо контактів між лідерами США та України.