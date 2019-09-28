Українські жінки виходитимуть на пенсію пізно

Аня Мартинюк 28 вересня 2019, 09:40

У Пенсійному фонді попередили, що зниження пенсійного віку для жінок не буде. Стало відомо, чому.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 вересня, стало відомо, що в Україні можуть відстрочити підвищення пенсійного віку для жінок, однак повернути вихід на пенсію у 55 років наврядчи вийде. У Пенсійному фонді зазначили, що бажаючих вийти на пенсію в 55 багато. Для фонду це велике навантаження.

Виконавчий директор «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзин прокоментував ситуацію. Він нагадав, що дефіцит Пенсійного фонду становить близько 157 мільярдів гривень.

«Чи витримає пенсійний фонд таке поповнення пенсіонерок? Дана ж ініціатива торкнеться великого шару населення. Для людей це, звичайно, позитивно, але звідки ми візьмемо гроші в фонд? У нас уже зараз 157 мільярдів гривень - дефіцит. На 12 пенсіонерів припадає 10 працюючих», - розповів він.

Тим часом аналітик Володимир Воля заявив, що від підвищення пенсійного віку нікуди не дітись.

«Ситуація в Європі саме така, та й пострадянські країни, Казахстан, йдуть до підвищення пенсійного віку», - додав він.