Селін Діон дозволила зняти себе без макіяжу (ВІДЕО)

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51-річна Селін Діон знялась у надихаючому кліпі. Зірка сцени показала, що теж не досконала і не соромиться цього.
Новину передає «Преса України».
Селін Діон знялась у новому відеокліпі до свого синглу «Недосконалість». Знаменитість постала без макіяжу. Канадська 51-річна співачка на відео бере участь у фотосесіях. Вона змінює наряди та намагається ховатись від камер.
П'ятиразова володарка Греммі також постає у вбиральні, де знімає макіяж, виставляючи своє обличчя на показ.
«У мене є свої недосконалості...У мене є власний набір шрамів, які можна приховати», - йдеться у пісні.
До слова режисером кліпу став Габріель Куту-Дюмон.
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