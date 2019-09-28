Селін Діон дозволила зняти себе без макіяжу (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 28 вересня 2019, 09:04

51-річна Селін Діон знялась у надихаючому кліпі. Зірка сцени показала, що теж не досконала і не соромиться цього.

Новину передає «Преса України».

Селін Діон знялась у новому відеокліпі до свого синглу «Недосконалість». Знаменитість постала без макіяжу. Канадська 51-річна співачка на відео бере участь у фотосесіях. Вона змінює наряди та намагається ховатись від камер.

П'ятиразова володарка Греммі також постає у вбиральні, де знімає макіяж, виставляючи своє обличчя на показ.

«У мене є свої недосконалості...У мене є власний набір шрамів, які можна приховати», - йдеться у пісні.

До слова режисером кліпу став Габріель Куту-Дюмон.