СІЗО без тепла: Онищенко пожартував про майбутні апартаменти Порошенка

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Олександр Онищенко пожартував з Петра Порошенка та його оточення. Так, він натякнув на те, що екслідеру світить холодне СІЗО.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 вересня, політик Олександр Онищенко, який викрив корупційну діяльність 5 президента України Петра Порошенка, присвятив йому черговий пост. На своїй сторінці у соцмережі Онищенко зазначив, що Нафтогаз опублікував список боржників за опалення, котрим не подадуть газ.
Як відомо, до списку потрапило держпідприємство «Групова котельня МВС України». Воное заборгувало 4,5 млн гривень.
«Це підприємство цікаве тим, що воно опалює Лук'янівське СІЗО. У нас питання: це так готують апартаменти для Порошенка і його команди, щоб вони відчули, як воно без опалення?» - написав Онищенко.
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