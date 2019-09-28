Без корупції: Кабмін запропонував розмитнювати «євробляхи» по-новому

Аня Мартинюк 28 вересня 2019, 07:48

У Кабміні вирішили допомагати власникам та потенційним власникам авто на європейській реєстрації. Стало відомо, які нові зміни заплановані.

Новину передає «Преса України».

Український Кабмін вирішив спростити порядок розмитнення «євроблях». Відповідну заяву зробив міністр інфраструктури Владислав Криклій. В останньому інтерв'ю він зазначив, що в країні може бути введений простий принцип розмитнення зі ставкою в $1-3 за «кубик».

«Ми готові на будь-які речі. Я взагалі пропоную, щоб ввести, як в Грузії, долар, два, або три з «кубика», - зазначив Криклій.

За його словами, максимально проста формула для перереєстрації транспортного засобу дозволить уникнути спекуляцій і корупції. Тим не менше він визнав, що план складний в плані реалізації.

«Справа в тому, що всі надходження від розмитнення «евроблях» та інших автомобілів вже закладені в бюджет, але потім за ці кошти будуються дороги і фінансується медицина з освітою. Тільки в співпраці Міністерства інфраструктури з Міністерством фінансів можливо вивести раціональну формулу», - наголосив він.