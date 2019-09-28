Тимошенко закликала підтримати Зеленського

Аня Мартинюк 28 вересня 2019, 07:13

Після того, як Володимир Зеленський вляпався у скандал, лідер «Батьківщини» вирішила підтримати його й навіть більше, вона закликала усім так зробити.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 вересня, стало відомо, що лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко висловила слова підтримки президенту Володимиру Зеленському. Виступаючи в ефірі шоу «Свобода слова» вона зазначила, що лідеру країни треба підтримка на тлі скандалу з телефонною розмовою з президентом США Дональдом Трампом.

«Наш Президент не міг мати бездоганний міжнародний досвід і не міг точно і твердо знати, як, в яку хвилину і що відповідати на такі речі (репліки Дональда Трампа про питання «справи Байдена» і недостатню фінансову допомогу Україні з боку Євросоюзу, - ред) . Розуміючи, що брак досвіду, можливо, і став причиною з нашого боку таких пасажів у бік Європейського Союзу, Ангели Меркель, президента Франції ... Нам потрібно, мені здається, адекватно поставитися до Президента і підтримати його в цій ситуації. Йому зараз неймовірно складно приймати цей удар», - заявила політик.

За словами Тимошенко після публікації стенограми розмови двох лідерів у липні, у світі почалося інформаційне цунамі. Вона додала, що такий шквал критики «збив би з ніг кого завгодно».