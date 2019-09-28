У Мережі президента України назвали «Моніка Зеленських»

Аня Мартинюк 28 вересня 2019, 06:32

Стало відомо, що інтернет-спільнота гостро відреагувала на розмову Володимира Зеленського з Дональдом Трампом.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 вересня, стало відомо, що інтернет-спільнота дала президенту України Володимиру Зеленському прізвисько «Моніка Зеленських». Так, українського лідера порівняли з Монікою Левінські. Нагадаємо, через останню 42-му президенту США Біллу Клінтону було оголошено імпічмент.

Тепер же історія повторилась, однак з Дональдом Трампом, післятелефонної розмови між лідерами США та України, яка мала місце у липні.

«Тільки що дізнався, що Володимир Зеленський є українською «Монікою Левінські», - з'явилось у коментарях у Мережі.

«Старий Білл мав свою Моніку Левінські. Великий Дон має свого президента Зеленського. Обидва попросили про послугу при таємній поведінці», - відзначили американські користувачі Мережі.