У Мережі президента України назвали «Моніка Зеленських»

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Стало відомо, що інтернет-спільнота гостро відреагувала на розмову Володимира Зеленського з Дональдом Трампом.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 вересня, стало відомо, що інтернет-спільнота дала президенту України Володимиру Зеленському прізвисько «Моніка Зеленських». Так, українського лідера порівняли з Монікою Левінські. Нагадаємо, через останню 42-му президенту США Біллу Клінтону було оголошено імпічмент.
Тепер же історія повторилась, однак з Дональдом Трампом, післятелефонної розмови між лідерами США та України, яка мала місце у липні.
«Тільки що дізнався, що Володимир Зеленський є українською «Монікою Левінські», - з'явилось у коментарях у Мережі.
«Старий Білл мав свою Моніку Левінські. Великий Дон має свого президента Зеленського. Обидва попросили про послугу при таємній поведінці», - відзначили американські користувачі Мережі.
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