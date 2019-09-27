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Соцгігант Facebook почав приховувати «лайки» та інші реакції до публікацій. Стало відомо, з чим це пов’язано.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 вересня, соцгігант Facebook приступив до реалізації свого раніше озвученого плану. Так, в компанії почали приховувати «лайки» для зменшення соціального тиску серед користувачів.
Представники Facebook зазначили, що першими попрощаються з «лайками» жителі Австралії.
«Ми проводимо обмежений тест, коли лайки, кількість реакцій та переглядів відеозаписів стають приватним», - заявив представник Facebook.
Представники соцмережі наголосили, що прислухаються до користувачів, щоб зрозуміти, чи допоможе така практика людям. Нагадаємо, раніше у Facebook зазначали, що «лайки» зникнуть з Instagram. Зокрема, користувачі фотоблогу в Канаді, Ірландії, Італії, Японії, Бразилії, Австралії та Новій Зеландії уже приховати лічильник «лайків» у своїх Instagram-повідомленнях.
Раніше у Facebook заявляли, що платформа має бути місцем, де люди можуть комфортно виразити себе та зосередитись на обміні фотографіями чи відео, а не на кількості «лайків».
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