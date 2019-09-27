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Олександра Лукашенка запросили здійснити офіційний візит у Крим. Кримські окупанти розповіли, для чого.
Новину повідомляють російські ЗМІ, передає «Преса України».
Сьогодні, 27 вересня, стало відомо, що президента Білорусі Олександра Лукашенка запросили в анексований Крим. Пропозиція прибути на півострів прозвучала від голови білоруської громади Криму Романа Чегринця. Так, останній мав на увазі офіційний ознайомчий візит.
«Ми запрошуємо президента Білорусі в гості. Я впевнений, що нашим президентам знайшлося б про що поговорити на чудовому Кримському узбережжі нашого улюбленого Чорного моря», - заявив Чегринець.
За словами останнього, подальша тісна взаємодія з Республікою Білорусь піде на користь кримському регіону.
«Я можу з упевненістю сказати, що слідом за білоруським президентом до Криму прийдуть білоруські підприємства всіх форм власності і кардинально зросте взаємний товарообіг наших республік», - заявив прихильник Путіна.
13:32: Лукашенка запросили до Криму
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