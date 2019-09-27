Під час Майдану Богдан встиг отримати грамоту від Азарова (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 27 вересня 2019, 09:51

Українські журналісти дізнались, що Андрій Богдан був удостоєний грамоти від уряду Азарова. Про це розповіли журналісти «Схем».

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що голова Офісу президента Андрій Богдан був нагороджений почесною грамотою Кабінету Міністрів України. А саме у розпал Революції гідності у 2013 році. Про це розповіли журналісти програми «Схеми: корупція в деталях».

Так, встановлено, що Андрій Богдан був у складі урядової делегації, яку очолював тоді ще прем’єр-міністр Микола Азаров. Тоді богдан займав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики та радника Азарова.

Делегація відправилась у Санкт-Петербург 19-20 листопада 2013 року. Як зазначають журналісти, на наступний день після повернення делегації український уряд різко змінив геополітичну курс в бік РФ.

У цей час була зупинена підготовка до підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС. До слова, у делегацію входив тодашній віце-прем'єр Юрій Бойко, посол України в РФ Володимир Єльченко та ще кілька міністрів і їх заступників.

«Виходить, Андрій Богдан прийняв цю нагороду в той час, коли на Хрещатику вже стояли намети протестуючих. Він взяв цю нагороду вже після того, як "Беркут" побив студентів. І отримав її від прем'єр-міністра Азарова, уряд якого і зупинив євроінтеграцію. З яким він разом літав на переговори в Санкт-Петербург напередодні», - наголосили журналісти.

До слова, Андрій Богдан звільнився лише 5 березня 2014 року при прем’єр-міністрі Арсенію Яценюку.