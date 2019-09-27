Останній робочий день тижня буде теплим та дощовим – Діденко

Аня Мартинюк 27 вересня 2019, 09:09

Наталія Діденко спрогнозувала теплий осінній дощ в декількох регіонах країни. Тим часом Володимир Деркач розповів про погоду в Україні у жовтні.

Новину передає «Преса України».

Український синоптик Наталія Діденко повідомила, що 27 вересня денна температура повітря становитиме +15+20 градусів. Дещо холодніше буде на Півночі, +12+17 градусів. Опади у вигляді дощів очікуються на Заході та Півдні, також ймовірно на Півночі.

«У Києві п`ятниця очікується досить теплою, близько +15 градусів. А в суботу та неділю стане ще тепліше, до +18+20 градусів. Дощі істотні малоймовірні, так, десь якийсь зальотний. У суботу в столиці - сухо та тепло, а в неділю - мокро та також тепло», - додала вона.

До слова, інший український синоптик Володимир Деркач зазначив, що кінець вересня в Україні буде холодним та дощовим, в початок жовтня буде теплим.

«У другу декаду очікується коротке потепління - "бабине літо". У кінці цієї декади прийде похолодання, вночі можливий навіть невеликий мороз, вдень повітря буде трохи прогріватися. Це похолодання триватиме до початку третьої декади жовтня, після чого сильно потепліє», - розповідав він.