У Мережі потролили Порошенка тортом «Мальдіви»

У Мережі розкритикували Винника за проект з російськими зірками (ВІДЕО) 07:49
Депутат оригінально згадав про день народження Петра Порошенка 10:51
Дубінськй про рішення облради Київщини: Людям – вищі тарифи, губернатору – преміум авто 09:39
Мінус 45 кг: Джесіка Сімпсон повернулась у форму після родів 08:54
Трамп висловив надію про вирішення Зеленським проблем з Путіним 08:16
Зеленський не дозволив оприлюднювати телефонну розмову з Трампом 06:32
Лучшие МФО в Украине 05:27
Українці здаватимуть іспити на посвідчення водія під прицілом камер 13:59
Шарій розповів, як українська земля перейде в руки китайцям й іншим іноземцям (ВІДЕО) 09:03
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Поряд з рошенівськими тортами на прилавках магазинів тепер стоятиме торт «Мальдіви». У Мережі зазначили, що це тонкий тролінг Петра Порошенка.
Новину передає «Преса України».
Заступник головного редактора видання «Страна» Світлана Крюкова повідомила на своїй сторінці у соцмережі, що конкурент компанії «Рошен» вирішив оригінально потролити Петра Порошенка, у якого вчора був день народження.
За словами Крюкової, з нагоди «свята» було випущено торт під назвою «Мальдіви».
«Вітаємо Петра Олексійовича з Днем Народження! І з радістю повідомляємо, що конкуренти Рошен випустили торт "Мальдіви". солодкий тролінг», - написала вона.
Нагадаємо, раніше Порошенко, будучи на посаді президента України, дозволив собі відпочинок на Мальдівах. У розпал війни в Україні. Подорож мала бути секретною. Однак, журналісти дізнались про неї. В результаті уже екслідер піддався жорсткій критиці.
До слова, торт «Мальдіви» випустила компанія «Київський БКК». Компанія Петра Порошенка «Рошен» уже довго судиться з нею за права на випуск «Київського торта». Зазначимо також, що торт «Мальдіви» з’явився у продажу тиждень тому.
07:49: У Мережі розкритикували Винника за проект з російськими зірками (ВІДЕО)
10:51: Депутат оригінально згадав про день народження Петра Порошенка
09:39: Дубінськй про рішення облради Київщини: Людям – вищі тарифи, губернатору – преміум авто
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.