У Мережі потролили Порошенка тортом «Мальдіви»

Аня Мартинюк 27 вересня 2019, 08:29

Поряд з рошенівськими тортами на прилавках магазинів тепер стоятиме торт «Мальдіви». У Мережі зазначили, що це тонкий тролінг Петра Порошенка.

Новину передає «Преса України».

Заступник головного редактора видання «Страна» Світлана Крюкова повідомила на своїй сторінці у соцмережі, що конкурент компанії «Рошен» вирішив оригінально потролити Петра Порошенка, у якого вчора був день народження.

За словами Крюкової, з нагоди «свята» було випущено торт під назвою «Мальдіви».

«Вітаємо Петра Олексійовича з Днем Народження! І з радістю повідомляємо, що конкуренти Рошен випустили торт "Мальдіви". солодкий тролінг», - написала вона.

Нагадаємо, раніше Порошенко, будучи на посаді президента України, дозволив собі відпочинок на Мальдівах. У розпал війни в Україні. Подорож мала бути секретною. Однак, журналісти дізнались про неї. В результаті уже екслідер піддався жорсткій критиці.

До слова, торт «Мальдіви» випустила компанія «Київський БКК». Компанія Петра Порошенка «Рошен» уже довго судиться з нею за права на випуск «Київського торта». Зазначимо також, що торт «Мальдіви» з’явився у продажу тиждень тому.