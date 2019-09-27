У Мережі розкритикували Винника за проект з російськими зірками (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 27 вересня 2019, 07:49

Українська зірка Олег Винник опинився у центрі скандалу. Інтернет-спільнота не оцінила його появу у кліпі з російськими зірками.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що український співак Олег Винник знявся у російському кліпі. Так, мова йде про відеороботу «Всеммир». На відео можна побачити російських діячів культури в футболках з написом «всем мир». В такій же футболці й з’явився Винник.

Мета кліпу – заклик до миру. Варто зазначити, що на відео присутні діячі шоу-бізнесу, які відкрито підтримували лідера Кремля Володимира Путіна.

«Яка гидота !!! Таке відчуття, що тебе намагається облизати гієна. Фу, гидота», - прокоментували у Мережі.

«Не вірю ні єдиному слову, скільки з них підтримали анексію Криму і війну на Донбасі, тепер всім мир, ага ...», - додали у коментарях.

«Якщо мається на увазі русскій мір (судячи з того, що бере участь Валерія), то пісня звучить зловісно», - наголосили коментатори.