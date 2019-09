73-річна Шер дала жару у Брукліні

Аня Мартинюк 27 вересня 2019, 07:16

Співачка Шер вразила шанувальників у Берліні. Вона влаштувала цікаве шоу, на якому запалювала, як в молоді роки.

Новину передає «Преса України».

Американська співачка Шер влаштувала запальне шоу у Берліні. 73-річна знаменитість вийшла на сцену у блакитній об’ємній перуці та крихітному напівчеревому корсеті.

Зірка показала своє атлетичне тіло, зокрема, акцент був зробений на худих ногах. Нагадаємо, Шер стала королевою естради одразу ж, коли вперше вийшла на сцену в 1963 році.

Тепер співачка з'явилася на Mercedes Benz Arena у Берліні в рамках її світового турне Here We Go Again.

Шанувальники співачки зазначили, що вони зовсім не вірять, що Шер 73, адже виглядає вона значно молодшою.

«Я не знаю, що зробила Шер, але вона красуня. Немає занадто великих губ, грудей, обличчя не нагадує маску. Ідеальна», - відзначили шанувальники.