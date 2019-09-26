Українці почали жалітися на швидкі кредити

Аня Мартинюк 26 вересня 2019, 12:00

Катерина Рожкова прокоментувала активну діяльність організацій, які видають миттєві кредити. За її словами, вони можуть підірвати довіру до фінансового ринку.

Новину передає «Преса України».

Перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова заявила, що українці почали скаржитися на організації, які видають швидкі кредити. За її словами, такі організації можуть підірвати довіру до всього фінансового ринку.

«Те, з чим ми зіткнулися зараз, - це величезна кількість скарг на небанківські фінансові компанії, які видають кредити. Адже клієнти не розуміють тонкощі ринку, їм все одно, небанківська чи банківська структура. Є виданий кредит, є порушені, на думку заявника, права, і тому весь фінансовий ринок - це погано. А значить, це погано не тільки для людини, яка бере кредит, а й для людини, який понесе депозит або хоче отримати іншу послугу на цьому ринку. Тому я противник того, щоб при появі нових видів послуг вдавати, ніби їх не існує», - розповіла Рожкова.

За словами Рожкової, щоб виправити ситуацію треба ввести певні правила для організацій, які видають споживчі кредити. Вона також наголосила, що в Україні повинні бути вимоги до захисту прав споживачів.