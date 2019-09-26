НБУ озвучив суми переказів українських заробітчан

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У НБУ оприлюднили статистичні дані про суми переказів, які роблять українські заробітчани. Також відомо, з яких країн надходять найбільші суми.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 вересня, у НБУ розповіли, скільки грошей українські заробітчани відправляють додому. Так, за перші 6 місяців 2019 року в Україну від трудових мігрантів поступило 5,54 мільярда доларів.
У другому кварталі цього року надійшло 2,84 мільярда доларів, тобто близько 8,1% ВВП України за вказаний період.
До слова, найбільше грошей українці пересилають з Польщі - понад 1,9 мільярда доларів. На другому місці Чехія - близько 505 мільйонів доларів, на третьому РФ - 498 мільйонів доларів, четвертому – США - 458 мільйонів доларів.
«В цілому з країн ЄС українці отримали 3,65 мільярда доларів, в той час як з країн СНД - 559 мільйонів доларів», - додали у НБУ.
Також зазначається, загальні обсяги переказів, порівняно з першим півріччям, зросли на 254 мільйони доларів.
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