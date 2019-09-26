Депутат оригінально згадав про день народження Петра Порошенка

Аня Мартинюк 26 вересня 2019, 10:51

Народний депутат Максим Бужанський зазначив, що якби не недоторканність, день народження Порошенка пройшов би яскравіше.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 вересня, одіозний 5 президент України Петро Порошенко святкує 54-річчя. З нагоди свята депутат від партії Володимира Зеленського «Слуга народу» вирішив оригінально висвітлити подію.

На своїй сторінці у соцмережі він зазначив наступне.

«Я б сказав, що якби Петро Олексійович не ховався за недоторканністю, автором закону про зняття якої він є, сьогоднішній його день народження міг би пройти набагато яскравіше попередніх. Але, на все свій час», - написав Бужанський.

В результаті інтернет-спільнота почала жартувати з Петра Порошенка.

«Так зачекалися вже всі, якось починає здаватися, що час так і не настане», - зазначили у коментарях.

«Особливо радує «after-party» після ДР: завтра вранці його чекають в ДБР», - нагадали у Мережі.

«Сподіваюся у фігуранта останній ДН на свободі», - також з’явилось у коментарях.

«Зате у порохоботів ще один червоний день календаря, привід вийти на парад», - пожартувала інтернет-спільнота.