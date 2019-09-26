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Депутат оригінально згадав про день народження Петра Порошенка

Аня Мартинюк 26 вересня 2019, 10:51
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Депутат оригінально згадав про день народження Петра Порошенка

Народний депутат Максим Бужанський зазначив, що якби не недоторканність, день народження Порошенка пройшов би яскравіше.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 вересня, одіозний 5 президент України Петро Порошенко святкує 54-річчя. З нагоди свята депутат від партії Володимира Зеленського «Слуга народу» вирішив оригінально висвітлити подію.

На своїй сторінці у соцмережі він зазначив наступне. 

«Я б сказав, що якби Петро Олексійович не ховався за недоторканністю, автором закону про зняття якої він є, сьогоднішній його день народження міг би пройти набагато яскравіше попередніх. Але, на все свій час», - написав Бужанський.

В результаті інтернет-спільнота почала жартувати з Петра Порошенка.

«Так зачекалися вже всі, якось починає здаватися, що час так і не настане», - зазначили у коментарях.

«Особливо радує «after-party» після ДР: завтра вранці його чекають в ДБР», - нагадали у Мережі.

«Сподіваюся у фігуранта останній ДН на свободі», - також з’явилось у коментарях.

«Зате у порохоботів ще один червоний день календаря, привід вийти на парад», - пожартувала інтернет-спільнота.

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