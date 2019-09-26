Депутат оригінально згадав про день народження Петра Порошенка 10:51
Дубінськй про рішення облради Київщини: Людям – вищі тарифи, губернатору – преміум авто 09:39
Мінус 45 кг: Джесіка Сімпсон повернулась у форму після родів 08:54
Трамп висловив надію про вирішення Зеленським проблем з Путіним 08:16
Зеленський не дозволив оприлюднювати телефонну розмову з Трампом 06:32
Лучшие МФО в Украине 05:27
Українці здаватимуть іспити на посвідчення водія під прицілом камер 13:59
Шарій розповів, як українська земля перейде в руки китайцям й іншим іноземцям (ВІДЕО) 09:03
Знаменитість станцювала тверк у дірявих штанах (ВІДЕО) 07:09
Коноплянка провалив європейський вояж, але може реабілітуватися в «Шахтарі» 14:42
Стара школа: Перед звільненням Гриневич прихопила 50 тисяч гривень на оздоровлення 11:14
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Народний депутат Максим Бужанський зазначив, що якби не недоторканність, день народження Порошенка пройшов би яскравіше.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 вересня, одіозний 5 президент України Петро Порошенко святкує 54-річчя. З нагоди свята депутат від партії Володимира Зеленського «Слуга народу» вирішив оригінально висвітлити подію.
На своїй сторінці у соцмережі він зазначив наступне.
«Я б сказав, що якби Петро Олексійович не ховався за недоторканністю, автором закону про зняття якої він є, сьогоднішній його день народження міг би пройти набагато яскравіше попередніх. Але, на все свій час», - написав Бужанський.
В результаті інтернет-спільнота почала жартувати з Петра Порошенка.
«Так зачекалися вже всі, якось починає здаватися, що час так і не настане», - зазначили у коментарях.
«Особливо радує «after-party» після ДР: завтра вранці його чекають в ДБР», - нагадали у Мережі.
«Сподіваюся у фігуранта останній ДН на свободі», - також з’явилось у коментарях.
«Зате у порохоботів ще один червоний день календаря, привід вийти на парад», - пожартувала інтернет-спільнота.
10:51: Депутат оригінально згадав про день народження Петра Порошенка
09:39: Дубінськй про рішення облради Київщини: Людям – вищі тарифи, губернатору – преміум авто
08:54: Мінус 45 кг: Джесіка Сімпсон повернулась у форму після родів
08:16: Трамп висловив надію про вирішення Зеленським проблем з Путіним
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.