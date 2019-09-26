Прихильник Порошенка назвав Зеленського «кухаркою»

Аня Мартинюк 26 вересня 2019, 10:16

Володимир Омелян вирішив покритикувати Володимира Зеленського, який вперше провів діалог з Дональдом Трампом вживу.

Новину передає «Преса України».

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян зробив чергову дивну заяву. Виступаючи в ефірі телеканалу «Прямий», журналісти якого захищають інетреси одіозного екслідера Петра Порошенка, Омелян зазначив, що «Володимир Зеленський – це кухарка, яка керує державою».

Такі слова підібрав політик, коментуючи поведінку чинного українського лідера під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Свої слова Омелян продублював у соцмережі, додавши хештег «Один Із Найвеличніших Лідерів Світу».

«Один Із Найвеличніших Лідерів Світу або якщо хтось не знав, як виглядає кухарка, що керує державою - Enjoy! Результати будуть теж відповідні», - написав він.

Як повідомлялось раніше, Володимир Омелян заявляв, що в кожному місті України треба збудувати аеропорт. Ще одна божевільна ідея Омеляна – будувати «Гіперлуп» в Україні.