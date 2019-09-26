Дубінськй про рішення облради Київщини: Людям – вищі тарифи, губернатору – преміум авто

Аня Мартинюк 26 вересня 2019, 09:39

Олександр Дубінський дізнався, що губернатор Київщини та голова облради їздитимуть на нових авто. Тим часом простим смертним підняли тарифи на тепло.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 вересня, депутат ВРУ Олександр Дубнський зазначив на своїй сторінці у соцмережі, що губернатора Київщини Бно-Айріяна возитиме новенький автомобіль. Так, Дубнський наголосив, що 25 вересня останньому не вистачило сміливості вийти до людей.

«Мальенькій шпигун, губернатор Київщини Бно-Айріян, який вчора не знайшов сил вийти до людей, після того як облрада вдвічі підвищила тарифи на тепло - отримає за це новеньку маааафінку (машинку – ред.)», - зазначив він.

Так, облрада, яка, як наголосив Дубінський, контрольована колишніми БПП та представниками Радикальної партії, а саме Левом Парцхаладзе і Миколою Стариченком, проголосувала за виділення на покупку «основних» коштів та утримання автотранспорту 6,4 млн гривень.

Гроші підуть на покупку й утримання 2 автомобілів преміум класу для голови облради Стариченка і губернатора Бно-Айріяна. Відповідні документи Дубінський оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі.

«За 100 тисяч доларів на брата + бензин. Норм живете, пацани, за рахунок обкрадених громадян», - підсумував він.