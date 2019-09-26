Мінус 45 кг: Джесіка Сімпсон повернулась у форму після родів

Аня Мартинюк 26 вересня 2019, 08:54

Джесіка Сімпсон більше не важить 108 кілограмів. Знаменитість миттєво привела себе у форму.

Новину передає «Преса України».

Американська співачка Джесіка Сімпсон дебютувала у розкішній чорній сукні з глибокими вирізами. Знаменитість схудла на цілих 45 кілограмів після народження третьої дитини.

Як відомо, знаменитість втретє стала мамою шість місяців назад. Тепер 39-річна знаменитість не соромиться виходити на вулицю. Зокрема, вона була помічена у Нью-Йорку.

«Не вірю своїм очам, вона раніше була дійсно гігантською. Звісно, коли вагітнієш цього не уникнути. Але джесіка виглядала нереально великою», - відзначили у Мережі.

«Така жіночна і матір трьох дітей! Богиня!» - також прокоментували у Мережі.

До слова, раніше знаменитість заявляла, що у березні важила 108 кілограмів.