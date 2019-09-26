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Джесіка Сімпсон більше не важить 108 кілограмів. Знаменитість миттєво привела себе у форму.
Новину передає «Преса України».
Американська співачка Джесіка Сімпсон дебютувала у розкішній чорній сукні з глибокими вирізами. Знаменитість схудла на цілих 45 кілограмів після народження третьої дитини.
Як відомо, знаменитість втретє стала мамою шість місяців назад. Тепер 39-річна знаменитість не соромиться виходити на вулицю. Зокрема, вона була помічена у Нью-Йорку.
«Не вірю своїм очам, вона раніше була дійсно гігантською. Звісно, коли вагітнієш цього не уникнути. Але джесіка виглядала нереально великою», - відзначили у Мережі.
«Така жіночна і матір трьох дітей! Богиня!» - також прокоментували у Мережі.
До слова, раніше знаменитість заявляла, що у березні важила 108 кілограмів.
09:39: Дубінськй про рішення облради Київщини: Людям – вищі тарифи, губернатору – преміум авто
08:54: Мінус 45 кг: Джесіка Сімпсон повернулась у форму після родів
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