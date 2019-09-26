Трамп висловив надію про вирішення Зеленським проблем з Путіним

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Дональд Трамп привітав кроки Володимира Зеленського у питанні відносин з Путіним. Він побажав, аби український лідер рухався в цьому ж руслі.
Новину передає «Преса України».
Американський президент Дональд Трамп згадав про Володимира Путіна під час діалогу з Володимиром Зеленським. За словами американського лідера, він сподівається, що 6 президент України зможе вирішити проблеми з лідером Кремля.
Нагадаємо, зустріч лідерів США та України відбулась на полях 74-й сесії Генасамблеї ООН.
«Ви домоглися прогресу (у відносинах – ред.) з Росією. Просто продовжуйте робити це», - заявив Трамп.
Останній також зазначив, що «було б непогано покласти край катастрофи» між Україною та ФР. При цьому лідер США наголосив, що бачить кроки Зеленського.
«Я також сподіваюся, що Ви зможете вирішити проблеми безпосередньо з Путіним, і я знаю, що ви робите зусилля, щоб вирішити ситуацію», - заявив Трамп.
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