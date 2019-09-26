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Наряд першої леді України став активно обговорюваним

Аня Мартинюк 26 вересня 2019, 07:37
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Наряд першої леді України став активно обговорюваним

Олена Зеленська приголомшила черговим вдалим образом. Перша леді України вирішила здивувати незвичним костюмом.

Новину передає «Преса України».

Дружина Володимира Зеленського Олена представила на своїй сторінці у соцмережі свіже фото зі щорічного обіду перших леді Fashion 4 Development, який проходив у Нью-Йорку. Перша леді України обрала черговий стильний наряд - брючний костюм з жилеткою на голе тіло.

Так, костюм-трійка був ніжно-блакитного кольору. Він чудово підкреслював природню красу Зеленської. Однак у Мережі звернули увагу на жилетку, одягнену на голе тіло. Тим не менше, дружина президента України отримала багато компліментів в свій бік.

Знайшлись і такі користувачі, які порівняли її з американською першою леді Меланією Трамп. Інтернет-спільнота вважає, що це дві найкрасивіші перші леді у світі.

Нагадаємо, обід проходив на честь представників індустрії моди. А саме за їх «внесок в досягнення цілей ООН в ознаменування безпрецедентного співробітництва між дипломатією і модою на благо жінок і дітей в усьому світі». 

 

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