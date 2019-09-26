Наряд першої леді України став активно обговорюваним

Аня Мартинюк 26 вересня 2019, 07:37

Олена Зеленська приголомшила черговим вдалим образом. Перша леді України вирішила здивувати незвичним костюмом.

Новину передає «Преса України».

Дружина Володимира Зеленського Олена представила на своїй сторінці у соцмережі свіже фото зі щорічного обіду перших леді Fashion 4 Development, який проходив у Нью-Йорку. Перша леді України обрала черговий стильний наряд - брючний костюм з жилеткою на голе тіло.

Так, костюм-трійка був ніжно-блакитного кольору. Він чудово підкреслював природню красу Зеленської. Однак у Мережі звернули увагу на жилетку, одягнену на голе тіло. Тим не менше, дружина президента України отримала багато компліментів в свій бік.

Знайшлись і такі користувачі, які порівняли її з американською першою леді Меланією Трамп. Інтернет-спільнота вважає, що це дві найкрасивіші перші леді у світі.

Нагадаємо, обід проходив на честь представників індустрії моди. А саме за їх «внесок в досягнення цілей ООН в ознаменування безпрецедентного співробітництва між дипломатією і модою на благо жінок і дітей в усьому світі».