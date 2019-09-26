Українці подорожуватимуть в Еквадор без віз

Аня Мартинюк 26 вересня 2019, 06:58

Вадим Пристайко повідомив, що українці зможуть подорожувати ще в одну країну Латинської Америки без необхідності оформлювати візу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 вересня, стало відомо, що міністр закордонних справ Вадим Пристайко підписав угоду про безвіз з Еквадором. Так, країна стала 21-ю з країн Латинської Америки, які відкрили двері українським мандрівникам.

Про це Пристайко написав на своїй сторінці у соцмережі.

«Підпісано! Еквадор - двадцять перша країна Латінської Америки, з якою матимемо "безвіз". Продовжуємо Відкривати двері для наших громадян», - написав він.