Українці подорожуватимуть в Еквадор без віз

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Вадим Пристайко повідомив, що українці зможуть подорожувати ще в одну країну Латинської Америки без необхідності оформлювати візу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 вересня, стало відомо, що міністр закордонних справ Вадим Пристайко підписав угоду про безвіз з Еквадором. Так, країна стала 21-ю з країн Латинської Америки, які відкрили двері українським мандрівникам.
Про це Пристайко написав на своїй сторінці у соцмережі.
«Підпісано! Еквадор - двадцять перша країна Латінської Америки, з якою матимемо "безвіз". Продовжуємо Відкривати двері для наших громадян», - написав він.
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