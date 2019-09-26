Зеленський не дозволив оприлюднювати телефонну розмову з Трампом

Аня Мартинюк 26 вересня 2019, 06:32

Володимир Зеленський зробив заяву щодо публікації стенограми розмови з колегою Дональдом Трампом. Своє рішення він обгрунтував.

Новину передає «Преса України».

Український президент Володимир Зеленський висловив свою думку з приводу публікації запису розмови між ним та американським лідером Дональдом Трампом. Відповідну заяву Зеленський зробив після зустрічі у Нью-Йорку.

«Іноді такі речі, такі дзвінки між президентами незалежних країн вони не повинні публікуватись. Тому що, ви ж знаєте, є геополітика, є якісь плани і таке інше, але я не боюсь цього», – зазначив він.

Зеленський особливо наголосив, що не дав добро на публікацію стенограми розмови з Дональдом Трампом. Мова йде про діалог, який мав місце у липні.

«Якщо потрібен дозвіл юридичний, я просто не знаю формат. Якщо повинен був бути письмовий дозвіл – це одне питання… Я просто думав, що вони опублікують свою частину», – зазначив він.

Як повідомлялось раніше, вчора, 26 вересня, Білий дім опублікував розшифровку телефонної розмови між двома лідерами. Обидва світові лідері не привітали такий хід подій.