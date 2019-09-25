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Українці, які бажають отримати посвідчення водія, будуть змушені проходити теоретичну та практичну частину під прицілом камер.
Новину передає «Преса України».
Українці отримуватимуть водійські посвідчення по-новому. Так, у поточному році було прийнято рішення знімати на відео здачу не ли лише теоретичної, а й практичної частини. У МВС вважають, що таким чином можна знизити рівень корупції.
Ще одне нововведення, теоретичний та практичний іспит здаватимуться в одному сервісному центрі. Теж з метою уникнення «договорняків».
Нагадаємо, претенденти на водійське посвідчення повинні дати правильні відповіді на 20 питань за 20 хвилин. Якщо студент не зробить більше двох помилок, він зможе перейти до здачі практики. У випадку, якщо теоретичний іспит буде провалено, його можна буде здати знову, однак лише через 5 днів.
13:59: Українці здаватимуть іспити на посвідчення водія під прицілом камер
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