В Україні планують перенавчати вчителів

Аня Мартинюк 25 вересня 2019, 13:32

Ганна Новосад розповіла про ініціативу відправити вчителів на додаткове навчання у 2020 році.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 вересня, міністр освіти і науки України Ганна Новосад заявила, що українські вчителі пройдуть перенавчання. У новому інтерв’ю вона зазначила, що у 2020 році близько 100 000 вчителів повинні пройти навчання.

«Навчання для вчителів 5-9 класів ми ще повинні спланувати. Це буде значно складніше завдання, адже вчителів предметників значно більше. Це великі фінансові витрати, які потрібно закласти в бюджет», - розповіла міністр.

За її словами, у МОН також в планах підвищити якість педадогічної освіти.

«У першу чергу нам необхідно більше звернути увагу на те, як ми готуємо вчителів. Ми думаємо зараз над тим, як системно підійти до того, щоб підвищити якість педагогічної освіти. Безперечно, дуже складно в корені змінити дорослу сформовану людину. Однак, як показує практика, дуже багато вчителів насправді сприймають зміни, нові методики, які їм пропонуються», - також розповіла Новосад.

Нагадаємо, раніше міністр Новосад зазначала, що для підняття зарплат педагогам від 20 до 70%, як цього побажав уряд Гройсмана в останні дні свого існування, необхідно додаткові 45 мільярдів гривень.