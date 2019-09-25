Шарій розповів, як українська земля перейде в руки китайцям й іншим іноземцям (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 25 вересня 2019, 09:03

Анатолій Шарій зауважив, що народні обранці не знають, як не втратити останній актив українців – землю. Тим не менше, вони готуються його віддати іноземцям.

Новину передає «Преса України».

Український блогер та журналіст Анатолій Шарій розібрав ситуацію з майбутнім продажем української землі. За його словами, такому ходу подій бути.

Так, Шарій зазначив, що народні обранці поки запевняють, що ніякі китайці не будуть вивозити землю і не будуть її масово купувати, адже діятимуть запобіжники.

«Запобіжниками буде юридична особа і кінечний беніфіціар Васько Микола Сергійович, якись там. Це офіційно. Насправді: українська компанія, на 100% українська, скупляє українську землю. Потім ця акціонерна компанія виставляє свої акції, для прикладу, на нью-йоркській біржі. І ці акції купує китайська компанія. Не має права купити? Має право. І що тоді? По суті, земля ніби як залишається у української компанії, але акціонером української компанії раптово виступає компанія з Китаю. Це для прикладу», - зазначив він.

Підсумовуючи Шарій зазначив, що депутати самі не знають, які не піти останньому активу українців. Так, журналіст закликав пригальмувати з прийняттям рішення про зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.