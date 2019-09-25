Шарій розповів, як українська земля перейде в руки китайцям й іншим іноземцям (ВІДЕО) 09:03
Знаменитість станцювала тверк у дірявих штанах (ВІДЕО) 07:09
Коноплянка провалив європейський вояж, але може реабілітуватися в «Шахтарі» 14:42
Стара школа: Перед звільненням Гриневич прихопила 50 тисяч гривень на оздоровлення 11:14
Колишня дружина голови Нацполіції системно вивозить з України пачки грошей - журналіст 09:34
Дженніфер Лопес показала, як знімала фільм про стриптизерок (ВІДЕО) 18+ 08:21
Депутат запропонував «витрусити» гроші на зарплати вчителям у попереднього Кабміна 06:35
Поки Порошенко буде на свободі, випадки мінування та мітинги триватимуть – політик 10:26
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Анатолій Шарій зауважив, що народні обранці не знають, як не втратити останній актив українців – землю. Тим не менше, вони готуються його віддати іноземцям.
Новину передає «Преса України».
Український блогер та журналіст Анатолій Шарій розібрав ситуацію з майбутнім продажем української землі. За його словами, такому ходу подій бути.
Так, Шарій зазначив, що народні обранці поки запевняють, що ніякі китайці не будуть вивозити землю і не будуть її масово купувати, адже діятимуть запобіжники.
«Запобіжниками буде юридична особа і кінечний беніфіціар Васько Микола Сергійович, якись там. Це офіційно. Насправді: українська компанія, на 100% українська, скупляє українську землю. Потім ця акціонерна компанія виставляє свої акції, для прикладу, на нью-йоркській біржі. І ці акції купує китайська компанія. Не має права купити? Має право. І що тоді? По суті, земля ніби як залишається у української компанії, але акціонером української компанії раптово виступає компанія з Китаю. Це для прикладу», - зазначив він.
Підсумовуючи Шарій зазначив, що депутати самі не знають, які не піти останньому активу українців. Так, журналіст закликав пригальмувати з прийняттям рішення про зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.
09:03: Шарій розповів, як українська земля перейде в руки китайцям й іншим іноземцям (ВІДЕО)
07:09: Знаменитість станцювала тверк у дірявих штанах (ВІДЕО)
14:42: Коноплянка провалив європейський вояж, але може реабілітуватися в «Шахтарі»
11:14: Стара школа: Перед звільненням Гриневич прихопила 50 тисяч гривень на оздоровлення
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.