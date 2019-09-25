«Літні» діти частіше схильні до депресії - вчені

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Британські вчені дійшли до висновку, що діти, народжені влітку, схильніші до депресії.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 вересня, було опубліковане дослідження London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM). Вчені встановили, що діти, народжені влітку, частіше стикаються з розвитком психологічних проблем, для прикладу, депресії, у 14-16-річному віці.
«Результати виявили, що у дітей, народжених в останній чверті навчального року, в 1,3 рази частіше діагностували інтелектуальну інвалідність, у 1,4 рази частіше діагностували «синдром дефіциту уваги» та в 1,3 рази частіше діагностували депресію», - також йдеться у повідомленні.
Наразі вчені продовжують вивчати цю тему. Нагадаємо, раніше стало відомо, що 17-річний британець почав втрачати зір через неправильну дієту.
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