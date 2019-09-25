Офіційна гривня показала новий рекорд

Аня Мартинюк 25 вересня 2019, 07:45

Офіційна гривня в Україні продемонструвала різке зміцнення до долара та євро. На 12 та 8 копійок відповідно.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 вересня, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 24,20 грн. Нацвалюта встановила новий рекорд, зміцнившись одразу на 12 копійок.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,63 грн. Гривня забрала у європейської валюти ще 8 копійок.

Готівкові курси валют наступні. Купівля долара відбувається за 24,05 грн. Продаж долара відбувається за 24,33 грн. Купівля євро проходить за 26,33 грн, а продаж за 26,78 грн.

Нагадаємо, в IMF group Ukraine попередили, що у наступному році курс гривні до долара має переступити психологічну позначку 31 грн.