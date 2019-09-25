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Подруга зірки реаліті шоу Кайлі Дженнер, Джордін Вудс, відсвяткувала день народження. Так, вона станцювала запальний тверк.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що амереканська телезірка Джордін Вудс відсвяткувала 22-й день народження. Її краща подруга Кайлі Дженнер на святкування не прийлна, однак і без неї воно вдалось на славу.
Вудс станцювала тверк у дірявих штанах та виклала відповідне відео на своїй сторінці у соцмережі.
Мінізірка також поділилась роздумами про останній прожитий рік, а саме про злети та падіння.
07:09: Знаменитість станцювала тверк у дірявих штанах (ВІДЕО)
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11:14: Стара школа: Перед звільненням Гриневич прихопила 50 тисяч гривень на оздоровлення
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