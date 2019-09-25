Знаменитість станцювала тверк у дірявих штанах (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 25 вересня 2019, 07:09

Подруга зірки реаліті шоу Кайлі Дженнер, Джордін Вудс, відсвяткувала день народження. Так, вона станцювала запальний тверк.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що амереканська телезірка Джордін Вудс відсвяткувала 22-й день народження. Її краща подруга Кайлі Дженнер на святкування не прийлна, однак і без неї воно вдалось на славу.

Вудс станцювала тверк у дірявих штанах та виклала відповідне відео на своїй сторінці у соцмережі.

Мінізірка також поділилась роздумами про останній прожитий рік, а саме про злети та падіння.