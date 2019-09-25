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Знаменитість станцювала тверк у дірявих штанах (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 25 вересня 2019, 07:09
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Знаменитість станцювала тверк у дірявих штанах (ВІДЕО)

Подруга зірки реаліті шоу Кайлі Дженнер, Джордін Вудс, відсвяткувала день народження. Так, вона станцювала запальний тверк.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що амереканська телезірка Джордін Вудс відсвяткувала 22-й день народження. Її краща подруга Кайлі Дженнер на святкування не прийлна, однак і без неї воно вдалось на славу.

Вудс станцювала тверк у дірявих штанах та виклала відповідне відео на своїй сторінці у соцмережі.

Мінізірка також поділилась роздумами про останній прожитий рік, а саме про злети та падіння.

 

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