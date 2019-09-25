Голова Нацполіції пішов у відставку

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Сергій Кнєзєв написав заяву на звільнення. Відбулося це на тлі викриття його колишньої дружини у активному вивезенні грошей з України.
Новину передає «Преса України».
Голова Національної поліції України Сергій Князєв виступив на брифінгу з важливою заявою. Він вирішив іти у відставку.
«У лютому 2017 роки мене призначили головою Національної поліції. Під час представлення в Уряді я заявив, що для мене це велика честь, і головне завдання для мене - це реформи і спокій на вулицях. Два з половиною роки я тільки цим і займався», - йшлось у його заяві.
Він також зазначив, що повністю віддавав себе роботі. Князєв додав, що міністр МВС уже має його заяву про звільнення. Він подякував колективу Нацполіції та вийшов із залу. На запитання журналістів він вирішив не відповідати.
Як повідомлялось раніше, стало відомо, що колишня дружина Сергія Князєва впродовж року систематично вивозила з України пачки грошей.
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