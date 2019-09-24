Коноплянка провалив європейський вояж, але може реабілітуватися в «Шахтарі»

zmxn 24 вересня 2019, 14:42

3 роки тому в ФК «Шальке» прийшов талановитий менеджер Бундесліги – Крістіан Гайдель, який мав 14 сезонів успішного керівництва в Майнці.

Саме там з його ініціативи розпочали велику кар'єру Ю. Клопп і Т. Тухель. Гайдель привів нового тренера М. Вайнцирля, а також оформив рекордний трансфер Б. Емболо. Тоді частиною цього всього став Євген Коноплянка в розквіті сил та ще й за невелику плату – трансфер українця виглядав оптимістично. Вболівальники «Шальке» радісно зустрічали новачка і були за лівий фланг атаки після продажу Лероя Сане.

Але проєкт Гайделя, який коштував клубу понад 100 млн євро, після несподіваного віце-чемпіонства провалився.

Читайте більше футбольних новин на Футбол 24.

Коноплянка зміг пережити у Гельзенкірхені багатьох учасників того проєкту: Вайнцирля, Гайделя, Емболо. Проте своїм категорично не став. На жаль, не було швидкого дриблінгу, замість пристрасті на полі Євген просто розводив руками, а також називав свого тренера боягузом.

Незабаром всім стало зрозуміло, що проблема була не в тренері – новий наставник Доменіко Тедеско також мав низку претензій до Коноплянки щодо роботи на оборону, швидкості та підтримування структури гри. Звісно, періодично Євген все-таки виблискував своєю майстерністю, забиваючи в домашньому рурському дербі, оформляючи 2 асистами шалений камбек проти Дортмунда або засмучував фірмовими ударами середняків.

Однак, на дистанції всього сезону це не виглядало, як стабільний футбол найбільш високооплачуваного футболіста команди. Тренерам, які мусили замінювати його після 60-ї хвилини через слабкі кондиції, цього не вистачало.

Томас Тартеманн вважає, що період Коноплянки в «Шальке» в цілому можна оцінити на 3-4 бали з 10. Крім того, за 3 сезони в «Шальке» Євгеній провів лічені матчі на улюбленій позиції лівого вінгера. Звісно, це лише пом'якшувальна обставина, але ніяк не виправдання. Українець критикував всіх навколо, але не себе. Крім того, він після першого чи другого сезону не наважився піти на зниження зарплати та перейти в клуб середнього рівня.

Восени 2018 року, коли «Шальке» летів у безодню, жодні задуми тренера не працювали, саме Коноплянка міг стати лідером команди. Тоді, в надіях отримати хоч якусь гру в атаці, Тедеско повністю пожертвував структурою та надав свободу своєму найкреативнішому гравцеві. Але з того нічого не вийшло. Коли м'яч потрапляв до українця, гра буквально зупинялася – він стояв, декілька секунд думав, а потім «тикав» пас ближньому чи намагався пробити далеко з-за меж штрафного майданчика.

На щастя, на горизонті з'явився «Шахтар», для якого підписання Коноплянки – це більше іміджевий хід. Та й «Шальке» готовий був віддати його ледь не задарма, тільки щоб не платити надалі зарплатню. Погодьтесь 1,5 мільйона євро – смішна ціна за таку особу. Переїзд у «Шахтар» – це повернення в зону комфорту чи новий спортивний виклик? Побачимо! Попереду серйозна конкуренція з Тайсоном, Соломоном і Тете.