Стара школа: Перед звільненням Гриневич прихопила 50 тисяч гривень на оздоровлення

Аня Мартинюк 24 вересня 2019, 11:14

Лілія Гриневич вирішила не відставати від колег, які «трудились» при Порошенку. Так, до останньої зарплати вона отримала не скромну надбавку на оздоровлення.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 вересня, стало відомо, що колишня очільниця МОН Лілія Гриневи отримала чималу надбавку до своєї останньої зарплати. Так, у серпні вона отримала 105 тисяч гривень. З цієї суми посадовий коклад рівний 16 000 гривень, надбавка за вислугу років - 4 320 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 2 400 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 16 000 гривень, премія - 16 000 гривень, допомога на оздоровлення - 49 743 гривень, індексація - 726 гривень.

Варто зазначити, що після сплати податків, 20 511 гривень, на руки Гриневич отримала 84 778 гривень.

Не мало отримали й заступники Гриневич, від 45,6 тисяч до 110 тисяч гривень. Державний секретар міністерства отримав 81 тисячу гривень. Як повідомлялось раніше, Володимир Омелян отримав останню зарплату з двома надбавками по 8 тисяч гривень.