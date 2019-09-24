Зеленський втомився від президентства – Кошовий

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Євген Кошовий заявив, що Володимир Зеленський намагається здаватися бадьорим, однак насправді він втомився на такій відповідальній посаді.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 вересня, актор студії «Квартал-95» Євген Кошовий заявив, що Володимир Зеленський дещо втомився від своєї важливої посади. Про це комік розповів в останньому інтерв’ю телеканалу «1+1», де транслюють шоу «кварталу».
«Ну, так по голосу зрозуміло, що хоче здаватися бадьорим, але складно», - розповів Кошовий.
За словами Кошового, до такого висновку він дійшов, посилаючись на те, що Зеленський став менше з ним спілкуватися. Тим не менше він розуміє, що у президента «і так справ вистачає».
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