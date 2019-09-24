Facebook зібрався читати думки людей

Аня Мартинюк 24 вересня 2019, 10:11

Компанія Facebook почала роботу над стартапом, мета якого – дізнатися, про що думають люди.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 вересня, стало відомо, що компанія Facebook працює над стартапом – машини для зчитування думок людей. За даними ЗМІ, Facebook придбав CTRL-лабораторію, молоду компанію, що розробляє інтерфейси мозок-комп'ютер.

Як відомо, соцгігант давно шукає способи використати комп’ютер для декодування електричних сигналів від мозку. За словами науковців, мозкові хвилі можна використовувати для будь-яких речей. Зокрема, людям з ампутованими кінцівками можна зробити керований протез або навіть екзоскелет.

Нещодавно Facebook підтримав дослідження, які принесли певні перспективні досягнення. На початку цього року завдяки партнерству з вченими з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, було представлено технологію, яка могла в реальному часі перетворити сигнали мозку на слова та фрази. Це був реальний перший прорив у світі.

Віце-президент AR/VR Ендрю Босворт зазначив, що наразі фахівці працюють над поясом, який зчитує електричні сигнали, що генеруються нейронами спинного мозку.

«Ці сигнали можуть наказувати м'язам рук виконувати певні маневри, як-от натискання кнопки миші, але натомість пристрій перетворює їх у команди для цифрових пристроїв», - додав Босворт.