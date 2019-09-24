Колишня дружина голови Нацполіції системно вивозить з України пачки грошей - журналіст

Аня Мартинюк 24 вересня 2019, 09:34

Євген Плінській звернув увагу на цікавий момент. Ексдружина Сергія Князєва поступово перекидає за кордон пачки грошей. Вивозить вона їх самостійно.

Новину передає «Преса України».

Український журналіст Євген Плінській представив цікаву інформацію про колишню дружину очільника Нацполіції Сергія Князєва. Мова йде про панянку Вікторію, яка, як виявилось, впродовж року вивезла за кордон чимало готівки. Всього жінка здійснила 6 поїздок до ЄС.

Про це Плінській написав на своїй сторінці у соцмережі. За його даними, жінка 3 перетинала кордон на Закарпатті, 2 на Волині. Останній різ її фіксували на Львівщині.

«Навесні прокуратура Польщі вже брала цю компашку на кордоні, вилучивши 500 тисяч євро і 50 тисяч доларів. Але тоді Князеву вдалося утримати інформацію і забезпечити її невихід в ЗМІ. Тобто, ми маємо справу не з разовим проривом кордону, а з системним каналом нелегального переправлення грошової маси під крилом топ-співробітника Нацполіції через різні митниці. Ось вам і відповіді на питання про бурштин, сигарети, гральні зали, проституцію під крилом Нацполіції», - написав журналіст.

До слова, нещодавно стало відомо, що ексдружина Кнєзєва була затримана на україно-польському кордоні зі 650 тисячами євро, які не були внесені у декларацію