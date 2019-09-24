Українці закликази Зеленського скасувати ЗНО

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Володимир Зеленський може розглянути петицію про скасування ЗНО. Стало відомо, скільки українців виступили за таку ініціативу.
Новину передає «Преса України».
На сайті Перзидента України з’явилася петиція з вимогою скасувати обов'язкове зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у школах, коледжах, технікумах і училищах. Автор петиції зазначає, що учні дуже хвилюються через тестування, тому не можуть показати справжні знання, які були отримані за роки навчання.
«Діти перестають займатися спортом й іншою позакласною діяльністю, тому що вони знають, якщо не здадуть іспит, вони - ніхто. Ви хочете країну фахівців своєї справи, а самі навантажуєте шкільними предметами, які навряд чи знадобляться студентам в майбутньому», - також йдеться у петиції.
Варто зазначити, що для розгляду петиції президентом необхідно зібрати 25 тисяч підписів. Наразі петиція про скасування ВНО набрала понад 9400 голосів.
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