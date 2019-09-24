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Українці закликази Зеленського скасувати ЗНО

Аня Мартинюк 24 вересня 2019, 08:54
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Українці закликази Зеленського скасувати ЗНО

Володимир Зеленський може розглянути петицію про скасування ЗНО. Стало відомо, скільки українців виступили за таку ініціативу.

Новину передає «Преса України».

На сайті Перзидента України з’явилася петиція з вимогою скасувати обов'язкове зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у школах, коледжах, технікумах і училищах. Автор петиції зазначає, що учні дуже хвилюються через тестування, тому не можуть показати справжні знання, які були отримані за роки навчання.

«Діти перестають займатися спортом й іншою позакласною діяльністю, тому що вони знають, якщо не здадуть іспит, вони - ніхто. Ви хочете країну фахівців своєї справи, а самі навантажуєте шкільними предметами, які навряд чи знадобляться студентам в майбутньому», - також йдеться у петиції.

Варто зазначити, що для розгляду петиції президентом необхідно зібрати 25 тисяч підписів. Наразі петиція про скасування ВНО набрала понад 9400 голосів.

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