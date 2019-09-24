Дженніфер Лопес показала, як знімала фільм про стриптизерок (ВІДЕО) 18+

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Дженніфер Лопес оприлюднила ролик про зйомки фільму «Hustlers». На ньому можна побачити декілька цікавих сцен із знаменитою співачкою у головній ролі.
Новину передає «Преса України».
Американська суперзірка Дженніфер Лопес оприлюднила на каналі YouTube цікаве відео. Так, вона вирішила показати шанувальникам, як відбувались зйомки її чергового фільму під назвою «Hustlers».
Комедійна стрічка розповідає історію стриптизерок, які втратили всі свої збереження. За словами експертів, Дженніфер Лопес навіть можуть дати Оскар.
Так, на відео 50-річна Лопес дефілює у спокусливих костюмах та демонструє запальні танці. На відео також присутня сцена зі співаком Usher, де Лопес постає у дивовижній білій сукні з глибокими вирізами.
Варто зазначити, фільм «Hustlers» заборонили для показу у Малайзії. Причина – велика кількість занадто відвертих сцен.
11:14: Стара школа: Перед звільненням Гриневич прихопила 50 тисяч гривень на оздоровлення
09:34: Колишня дружина голови Нацполіції системно вивозить з України пачки грошей - журналіст
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