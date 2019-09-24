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Ляшко заступився за Парубія

Аня Мартинюк 24 вересня 2019, 07:43
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Ляшко заступився за Парубія

Олег Ляшко відреагував на звинувачення ДБР у бік Андрія Парубія. Останнього, як відомо, називають винним у масових заворушеннях в Одесі.

Новину передає «Преса України».

Колишній депутат ВРУ Олег Ляшко присвятив ексголові ВРУ Андрію Парубію пост. У ньому радикал зазначив, що при Парубію ВРУ 8 скликання прийняла багато важливих законопроектів. Зокрема Ляшко згадав про мовний закон за закон про декономунізацію.

«Тепер же ДБР звинувачує його у створенні угрупування, метою якого було вчинення масових заворушень 2 травня 2014-го року в Одесі. Вдумайтеся, на шостому році війни в слідчих державного органу в демократичній країні повертається язик назвати учасників Революції Гідності, які і вибороли своєю кров’ю для нас цю демократію, «громадським озброєним угруповуванням». Я нагадаю, що якби не події в Одесі в травні 2014 року - ми б мали ще одну російську терористичну квазі-державу на півдні України», - наголосив Ляшко.

Активний критик нової влади Ляшко додав, що тепер «путінським холуям» дозволять жити в Україні і навіть більше - їх політичні інтереси обслуговуватимуть. 

«Реванш впевнено крокує по головах «зелених» депутатів і чиновників. Для них війна - це «конфлікт», мова - «какая разница», 2 травня - «масові заворушення», побиття людей на Майдані - жарти про «эбонитовые палочки». Україна й українське для них чужі, дуже скоро вони стануть такими для неї та її людей», - підсумував Ляшко.

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