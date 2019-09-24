Олігарх Коломойський змінив імідж

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Українські журналісти звернули увагу на зміну іміджу олігарха Ігоря Коломойського. Так, він збрив бороду.
Новину передає «Преса України».
У минулі вихідні українські журналісти помітили зміни в образі Ігоря Коломойського. 56-річний олігарх прибув на баскетбол без бороди. Як відомо, його син Григорій дебютував в клубі «Дніпро». До слова, клуб виграв Суперкубок України.
Варто зазначити, що Ігор Коломойський не вперше збриває свою знамениту бороду. Однак кожен раз подія викликає хвилю обговорень.
Нагадаємо, раніше Ігор Коломойський заявляв, що депутаткам у ВРУ вистачить зарплати в 3 тисячі доларів, однак дати необхідно 5 тисяч доларів.
11:14: Стара школа: Перед звільненням Гриневич прихопила 50 тисяч гривень на оздоровлення
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