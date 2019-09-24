Депутат запропонував «витрусити» гроші на зарплати вчителям у попереднього Кабміна

Аня Мартинюк 24 вересня 2019, 06:35

Максим Бужанський заявив, що уряд Гройсмана в останні дні свого існування прийняв рішення підняти зарплати вчителям. Однак, фінансове питання переклав на плечі нового українського керівництва.

Новину передає «Преса України».

Представник «Слуги народу» Максим Бужанський прокоментував на своїй сторінці у соцмережі слова міністра науки і освіти Анни Новосад. Остання заявила, що 45 мільярдів, призначених на підвищення зарплат вчителям, взяти ніде.

«Кабмін Гройсмана прийняв рішення підвищити зарплати вчителям в останні дні роботи, диверсійно, прекрасно знаючи, що грошей немає. Я підтримую рішення підняти зарплати вчителям. І готовий запропонувати пані Новосад вирішення питання», - зазначив Бужанський.

Так, він запропонував ГПУ «витрусити» гроші з попереднього Камбіну.

«Думаю буде дуже правильно, якщо Генпрокуратура, наділена парламентом додатковими повноваженнями, витрусить навиворіт кожну тварину з попереднього кабміну. І, без всякого слідства, цілком достатньо так облюбованому Тетяною Чорновіл закону про спецконфіскацію, перенаправити до бюджету все, що виявлять. Чи справедливо це? Нуу, я навіть не знаю. Якщо заміряти овал обличчя В'ячеслава Кириленка в 14-му році і в 19-му, то цілком», - написав він.