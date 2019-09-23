Поки Порошенко буде на свободі, випадки мінування та мітинги триватимуть – політик

Аня Мартинюк 23 вересня 2019, 10:26

Олександр Онищенко заявив, що навіть самі поліцейські підтверджують, що поки колишній одіозний президент на свободі, випадки розхитування ситуації в Україні продовжуватимуться.

Новину передає «Преса України».

Політик Олександр Онищенко залишив на своїй сторінці у соцмережі черговий пост, присвячений Петру Порошенку. За його словами, навіть поліцейські вважають, що поки 5 президент України буде на свободі, випадки мінування, мітинги, марші, різні підпали і провокації триватимуть.

«Тієї ж думки вони і про ситуацію в інформаційній сфері: чітко простежується різке підвищення активності «порохоботів», їх фінансування знову відновилося», - написав Онищенко.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали мінера мосту метро. Ним виявився громадянин Олексій Белько. За його словами, підірвати він нічого не збирався. Так, він лише хотів привернути до себе увагу.