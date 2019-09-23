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ДТП поблизу Одеси: Оприлюднено довгий список загиблих

Аня Мартинюк 23 вересня 2019, 09:53
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ДТП поблизу Одеси: Оприлюднено довгий список загиблих

Стало відомо, хто загинув у резонансній ДТП поблизу Одесу, де переповнена маршрутка зіткнулась з вантажним автомобілем.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 вересня, стало відомо, хто загинув у резонансній ДТП в Одеській області, яка мала місце 21 вересня. Нагадаємо, на 12 км автодороги Одеса - Білгород-Дністровський - Монаші відбулось зіткнення рейсового мікроавтобуса Mercedes Sprinter маршруту № 52 та вантажного автомобіля DAF.

Серед загиблих водій маршрутки - Руслан Тагієв 1984 року народження, пасажири Юлія Чіпуріна 1989 року народження, Ольга Шпинь 1988 року народження, Петро Шпинь 1985 року народження, 17-річний Марк Редькін та ще один чоловік віком від 30 до 35 років. Його особа не встановлена.

Серед постраждалих водій вантажівки 1971 року народження. У нього перелом передпліччя та гомілки. Ще троє пасажирів маршрутки чоловіки 1980 і 1952 року народження отримали черепно-мозкові травми і струс головного мозку. Пасажирка маршрутки 1988 року народження отримала перелом щелепи та інші важкі травми.

Всі обставини події встановлюються. 

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