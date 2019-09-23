У Туреччині визнаватимуть українські водійські права

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Україна та Туреччина домовились визнавати один в одного водійські посвідчення. Сторонам залишилось підписати відповідну угоду.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 вересня, стало відомо, що міністри МВС України та Туреччини провели діалог, в ході якого домовилися про взаємне визнання водійських посвідчень у двох країнах. У прес-службі Нацполіції України зазначили, що Арсен Аваков і Сулейман Сойлу домовились підписати відповідну угоду найближчим часом.
Варто зазначити, що сторони також домовились про екстрадицію підозрюваних в тероризмі злочинців.
«Від Туреччини до нас було направлено 28 запитів щодо розшуку злочинців громадян Турецької Республіки. Ми відповіли на всі. Крім того, ми передали 23 запити по людям, які підозрюються в тероризмі, 31 - в шахрайстві і 36 в контрабанді ... Туреччина передала нам двох громадян. Двох людей, підозрюваних в тероризмі, ми передали Туреччині. Ще одна людина чекає екстрадиції», - прокоментував в свою чергу начальник Нацполіції Сергій Князєв.
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