Трамп поговорив з Зеленським про стару «хворобу» України

Аня Мартинюк 23 вересня 2019, 08:48

Лідери США та України провели телефонну розмову. Стало відомо, про що встигли поговорити Трамп та Зеленський.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 вересня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський та лідер США Дональд Трамп провели телефонну розмову. В ході діалогу сторони підняли питання корупції.

Трамп також згадав про свого конкурента на майбутніх виборах Джо Байдена.

«Розмова в основному був про корупцію - про всю корупцію, а також про те, що ми не хочемо, щоб наші люди, такі як колишній віце-президент Байден і його син, створювали корупцію в Україні», - зазначив Трамп.



Нагадаємо, Дональд Трамп та Володимир Зеленський зустрінуться 25 вересня в Нью-Йорку на полях 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.