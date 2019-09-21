Brussels Airlines вирішила не літати в Україну

Аня Мартинюк 21 вересня 2019, 11:11

Бельгійський авіаперевізник Brussels Airlines зробив важливу заяву. Так, компанія припиняє рейси в Україну.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 листопада, стало відомо, що 17 листопада поточного року найбільший авіаперевізник Бельгії Brussels Airlines зробить останній рейсовий політ з аеропорту України. А саме з Києва.

Відповідну заяву зробив прес-секретар Brussels Airlines Кім Даєн. Він пояснив, що причина такого ходу подій – «оптимізація власної маршрутної мережі».

«Ми пропонуємо пасажирам, які встигли забронювати квитки, альтернативні варіанти для того, щоб вони змогли дістатися до своїх місць призначення», - розповів він.

Нагадаємо, Brussels Airlines почала здійснювати рейси в Україну в минулому році. До слова, українці зможуть подорожувати до Брюсселя, однак скориставшись послугами українського авіаперевізника МАУ.