Порошенко намагається перекупити частину депутатів від «Слуги народу» - Онищенко

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Олександр Онищенко зробив важливу заяву. За його словами, Петро Порошенко готовий підкупити чималими сумами депутатів-мажоритарників «Слуги народу». Стало відомо, яка кінцева мета екслідера.
Новину передає «Преса України».
Олександр Онищенко заявив, що лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко націлився переманити до себе близько 60-80 депутатів. Мова йде про мажоритарників «Слуги народу». Про це політик написав на своїй сторінці у соцмережі.
«Під всю йде активна робота з потенційно морально не стійкими особистостями. Дістається з-під столу вкрадений Грицаком компромат під час його перебування глави СБУ. Мета такої операції - розгойдування човна «Слуги народу», - зазначив Онищенко.
За його даними, Петро Порошенко виділив на кожного депутата суму, приблизно рівну тій, що витрачалась для покупки більшості у складі ВРУ 8 скликання.
«Максимальна мета: створити нову коаліцію, зробивши Порошенко Головою ВР, а Зеленського почати тероризувати імпічментом. Адже друга після президента людина в черзі на главу держави за Конституцією саме глава Парламенту», - наголосив Онищенко.
Підсумовуючи він зазначив, що наразі колишній одіозний президент хоче влаштувати дестабілізацію в країні. А саме через декілька місяців.
«У цей час запланований вихід близько 70 депутатів зі Слуги - приводом буде те, що багато нібито проти політики керівництва партії «Слуга народу» і Зеленського», - завершив Онищенко.
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