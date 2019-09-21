Порошенко намагається перекупити частину депутатів від «Слуги народу» - Онищенко

Аня Мартинюк 21 вересня 2019, 10:39

Олександр Онищенко зробив важливу заяву. За його словами, Петро Порошенко готовий підкупити чималими сумами депутатів-мажоритарників «Слуги народу». Стало відомо, яка кінцева мета екслідера.

Новину передає «Преса України».

Олександр Онищенко заявив, що лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко націлився переманити до себе близько 60-80 депутатів. Мова йде про мажоритарників «Слуги народу». Про це політик написав на своїй сторінці у соцмережі.

«Під всю йде активна робота з потенційно морально не стійкими особистостями. Дістається з-під столу вкрадений Грицаком компромат під час його перебування глави СБУ. Мета такої операції - розгойдування човна «Слуги народу», - зазначив Онищенко.

За його даними, Петро Порошенко виділив на кожного депутата суму, приблизно рівну тій, що витрачалась для покупки більшості у складі ВРУ 8 скликання.

«Максимальна мета: створити нову коаліцію, зробивши Порошенко Головою ВР, а Зеленського почати тероризувати імпічментом. Адже друга після президента людина в черзі на главу держави за Конституцією саме глава Парламенту», - наголосив Онищенко.

Підсумовуючи він зазначив, що наразі колишній одіозний президент хоче влаштувати дестабілізацію в країні. А саме через декілька місяців.

«У цей час запланований вихід близько 70 депутатів зі Слуги - приводом буде те, що багато нібито проти політики керівництва партії «Слуга народу» і Зеленського», - завершив Онищенко.